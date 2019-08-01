Украинский форвард забил третий гол в Лиге Европы (видео)

Роман Яремчук отличился в ответном матче второго раунда квалификации ЛЕ.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук забил за "Гент" в ответном матче второго раунда квалификации Лиги Европы против румынского "Вииторула".

Яремчук вышел на поле в стартовом составе "Гента" и на 38-й минуте отправил мяч в нижний угол ворот.

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Этот гол стал для Яремчука третьим в текущей квалификации Лиги Европы.

Матч в итоге завершился поражением "Гента" со счетом 1:2. Тем не менее, бельгийский клуб спокойно прошел в следующий этап, так как в первом матче выиграл со счетом 6:3.

Пройти в следующий раунд "Генту" также помогли украинцы Игорь Пластун, который играл с первых минут, и Роман Безус, который вышел на замену.

Как сообщал УНИАН, в первом матче против "Вииторула" Яремчук забил два гола и отдал две голевые передачи.