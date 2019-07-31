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Днепр-1 - Олимпик: видеообзор матча УПЛ

20:59, 31 июля 2019
Футбол
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Дмитрий Михайленко вывел Днепр-1 в УПЛ / фото: facebook.com/pg/sportclubdnipro1

Встреча завершилась победой днепровского клуба со счетом 2:0.

Точными ударами у победителей отличились арендованные у киевского "Динамо" Сергей Булеца и Владислав Супряга. Голы были забиты на 2-й и 9-й минутах встречи.

Эта победа стала дебютной для СК "Днепр-1" в украинской Премьер-лиге.

"Днепр-1", напомним, по итогам прошлого сезона повысился в классе, завоевав путевку в УПЛ. "Олимпик" в минувшем чемпионате финишировал на девятом месте.

УНИАН ранее также сообщал о том, что перед стартом сезона "Олимпик" усилили шесть футболистов.

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Теги: #УПЛ#чемпионат Украины#Олимпик#Днепр-1