Днепр-1 - Олимпик: видеообзор матча УПЛ
20:59, 31 июля 2019Футбол
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В первом туре чемпионата Украины "Днепр-1" принимал "Олимпик".
Дмитрий Михайленко вывел Днепр-1 в УПЛ / фото: facebook.com/pg/sportclubdnipro1
В рамках первого тура украинской Премьер-лиги на "Днепр-Арене" прошел матч между "Днепром-1" и "Олимпиком".
Встреча завершилась победой днепровского клуба со счетом 2:0.
Точными ударами у победителей отличились арендованные у киевского "Динамо" Сергей Булеца и Владислав Супряга. Голы были забиты на 2-й и 9-й минутах встречи.
Эта победа стала дебютной для СК "Днепр-1" в украинской Премьер-лиге.
"Днепр-1", напомним, по итогам прошлого сезона повысился в классе, завоевав путевку в УПЛ. "Олимпик" в минувшем чемпионате финишировал на девятом месте.
УНИАН ранее также сообщал о том, что перед стартом сезона "Олимпик" усилили шесть футболистов.
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