Днепр-1 - Олимпик: видеообзор матча УПЛ

В первом туре чемпионата Украины "Днепр-1" принимал "Олимпик".

В рамках первого тура украинской Премьер-лиги на "Днепр-Арене" прошел матч между "Днепром-1" и "Олимпиком".

Встреча завершилась победой днепровского клуба со счетом 2:0.

Точными ударами у победителей отличились арендованные у киевского "Динамо" Сергей Булеца и Владислав Супряга. Голы были забиты на 2-й и 9-й минутах встречи.

Эта победа стала дебютной для СК "Днепр-1" в украинской Премьер-лиге.

"Днепр-1", напомним, по итогам прошлого сезона повысился в классе, завоевав путевку в УПЛ. "Олимпик" в минувшем чемпионате финишировал на девятом месте.

УНИАН ранее также сообщал о том, что перед стартом сезона "Олимпик" усилили шесть футболистов.