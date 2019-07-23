Лига чемпионов: результаты матчей второго раунда квалификации
23:12, 23 июля 2019Футбол
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23 июля состоялось пять матчей квалификации главного клубного турнира Европы.
ПСВ играл против Базеля / фото: twitter.com/psv
23 июля прошли первые матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов.
Результаты матчей
Путь чемпионов
"Сабуртало" (Грузия) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 0:2
"Нью Сэйнтс" (Уэльс) - "Копенгаген" (Дания) - 0:2
"Сутьеска" (Черногория) - АПОЭЛ (Кипр) - 0:1
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Путь представителей лиг
"Витория" (Чехия) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:0
ПСВ (Нидерланды) - "Базель" (Швейцария) - 3:2
24 июля пройдет еще семь поединков этой стадии. В том числе свой матч против мальтийской "Валлетты" проведет "Ференцварош", который возглавляет Сергей Ребров.
Напомним, киевское "Динамо" вступит в борьбу в квалификации с третьего раунда отбора.
УНИАН ранее сообщал о результатах жеребьевки третьего раунда квалификации ЛЧ.
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