Лига чемпионов: результаты матчей второго раунда квалификации

23 июля состоялось пять матчей квалификации главного клубного турнира Европы.

23 июля прошли первые матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Результаты матчей

Путь чемпионов

"Сабуртало" (Грузия) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 0:2

"Нью Сэйнтс" (Уэльс) - "Копенгаген" (Дания) - 0:2

"Сутьеска" (Черногория) - АПОЭЛ (Кипр) - 0:1

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Путь представителей лиг

"Витория" (Чехия) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:0

ПСВ (Нидерланды) - "Базель" (Швейцария) - 3:2

24 июля пройдет еще семь поединков этой стадии. В том числе свой матч против мальтийской "Валлетты" проведет "Ференцварош", который возглавляет Сергей Ребров.

Напомним, киевское "Динамо" вступит в борьбу в квалификации с третьего раунда отбора.

УНИАН ранее сообщал о результатах жеребьевки третьего раунда квалификации ЛЧ.