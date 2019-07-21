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"Так будет лучше для всех": Реал готовится продать звездного футболиста

13:39, 21 июля 2019
Футбол
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Гарет Бэйл / REUTERS

Об этом после матча против "Баварии" на Международном кубке чемпионов сообщил главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан, которого цитирует ESPN.

"Бэйл не играл, потому что он очень близок к уходу. Мы надеемся, скоро он уйдет. Так будет лучше для всех. Мы работаем над его трансфером в другую команду", - отметил Зидан.

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Француз подчеркнул, что трансфер Бэйла - это решение двух сторон:

"У меня нет ничего личного против него, но настало время сделать то, что должно быть сделано. Я должен принимать решение. Его уход - это решение тренера, но также этого решение самого игрока, который осознает свое положение".

"Ситуация изменится в течение суток или двух. И это позитивный момент для всех", - добавил Зидан.

Ранее СМИ сообщали о том, что "Реал" может продать Бэйла за 80 миллионов евро.

Валлиец выступает за мадридский клуб с 2013 года.

УНИАН ранее также сообщал о том, что итальянский "Ювентус" подписал одного из лучших молодых футболистов Европы.

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Теги: #Реал#трансферы#Зинедин Зидан#Гарет Бэйл