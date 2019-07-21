"Так будет лучше для всех": Реал готовится продать звездного футболиста

Гарет Бэйл в ближайшее время может покинуть мадридский топ-клуб.

Валлийский нападающий Гарет Бэйл близок к уходу из мадридского "Реала".

Об этом после матча против "Баварии" на Международном кубке чемпионов сообщил главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан, которого цитирует ESPN.

"Бэйл не играл, потому что он очень близок к уходу. Мы надеемся, скоро он уйдет. Так будет лучше для всех. Мы работаем над его трансфером в другую команду", - отметил Зидан.

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Француз подчеркнул, что трансфер Бэйла - это решение двух сторон:

"У меня нет ничего личного против него, но настало время сделать то, что должно быть сделано. Я должен принимать решение. Его уход - это решение тренера, но также этого решение самого игрока, который осознает свое положение".

"Ситуация изменится в течение суток или двух. И это позитивный момент для всех", - добавил Зидан.

Ранее СМИ сообщали о том, что "Реал" может продать Бэйла за 80 миллионов евро.

Валлиец выступает за мадридский клуб с 2013 года.

УНИАН ранее также сообщал о том, что итальянский "Ювентус" подписал одного из лучших молодых футболистов Европы.