Капитан Аталанты на украинском языке поздравил Малиновского с дебютом (фото)

Аргентинец Алехандро Гомес ранее играл за харьковский "Металлист".

Капитан "Аталанты" Алехандро Гомес поздравил Руслана Малиновского с дебютом в составе команды на украинском языке.

В Instagram-stories Гомес добавил совместное фото с Малиновским и написал "Ласкаво просимо". Кроме того, под фото аргентинец разместил флаг Украины.

В своем первом матче за "Аталанту" украинский полузащитник отличился голом и голевой передачей.

Напомним, в сезоне 2013-2014 Гомес выступал в Украине - аргентинец защищал цвета харьковского "Металлиста". После этого он перешел в "Аталанту".

УНИАН ранее также сообщал о том, что трансфер Малиновского стал одним из самых дорогих в истории "Аталанты".