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Капитан Аталанты на украинском языке поздравил Малиновского с дебютом (фото)

15:02, 19 июля 2019
Футбол
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Алехандро Гомес и Руслан Малиновский / фото: twitter.com/Atalanta_BC

В Instagram-stories Гомес добавил совместное фото с Малиновским и написал "Ласкаво просимо". Кроме того, под фото аргентинец разместил флаг Украины.

В своем первом матче за "Аталанту" украинский полузащитник отличился голом и голевой передачей.

фото: instagram.com/papugomez_official

Напомним, в сезоне 2013-2014 Гомес выступал в Украине - аргентинец защищал цвета харьковского "Металлиста". После этого он перешел в "Аталанту".

УНИАН ранее также сообщал о том, что трансфер Малиновского стал одним из самых дорогих в истории "Аталанты".

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Теги: #Руслан Малиновский#Аталанта