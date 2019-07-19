Капитан Аталанты на украинском языке поздравил Малиновского с дебютом (фото)
15:02, 19 июля 2019Футбол
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Аргентинец Алехандро Гомес ранее играл за харьковский "Металлист".
Алехандро Гомес и Руслан Малиновский / фото: twitter.com/Atalanta_BC
Капитан "Аталанты" Алехандро Гомес поздравил Руслана Малиновского с дебютом в составе команды на украинском языке.
В Instagram-stories Гомес добавил совместное фото с Малиновским и написал "Ласкаво просимо". Кроме того, под фото аргентинец разместил флаг Украины.
В своем первом матче за "Аталанту" украинский полузащитник отличился голом и голевой передачей.
фото: instagram.com/papugomez_official
Напомним, в сезоне 2013-2014 Гомес выступал в Украине - аргентинец защищал цвета харьковского "Металлиста". После этого он перешел в "Аталанту".
УНИАН ранее также сообщал о том, что трансфер Малиновского стал одним из самых дорогих в истории "Аталанты".
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