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Уже в истории клуба: Малиновский стал одним из самых дорогих трансферов Аталанты

20:09, 17 июля 2019
Футбол
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Малиновский уже присоединился к команде / фото: twitter.com/atalanta_bc

Об этом свидетельствуют данные портала Transfermarkt.

Клуб из Бергамо заплатил бельгийскому "Генку" за футболиста сборной Украины 13,7 миллиона евро. 

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Малиновский занял третье место в списке самых дорогих сделок в истории "Аталанты". Первым остается переход Луиса Муриэля из "Севильи" за 15 миллионов евро. На втором месте - аренда Дувана Сапаты из "Сампдории" за 14 миллионов.

Кроме того, полузащитник занял десятое место по стоимости среди всех игроков нынешнего состава команды. Малиновский оценен в 12,5 миллиона евро. Самым дорогим футболистом клуба является форвард Дуван Сапата - 40 миллионов.

Напомним, по итогам прошлого сезона "Аталанта" сенсационно заняла в Серии А третье место и завоевала право играть в Лиге чемпионов.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Александр Зинченко представил новую форму "Манчестер Сити".

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Теги: #футбол#Руслан Малиновский#Аталанта