Абсолютный герой: вратарь отразил три пенальти и забил победный гол (видео)

Вратарь мексиканского клуба принес своей команде победу в решающем матче.

Голкипер "Америки" Аугустин Марчесин стал главным героем поединка мексиканского турнира чемпионов против "УНАЛ Тигрес".

Команды завершили основное и дополнительное время игры со счетом 0:0, после чего началась серия пенальти.

Марчесин сначала сумел отразить три удара соперника с точки, а затем сам подошел к мячу и реализовал победный пенальти, отправив мяч точно в угол ворот. Серия завершилась со счетом 6:5 в пользу "Америки".

Видео решающего пенальти в исполнении вратаря опубликовал официальный Twitter-аккаунт "Америки".

Ранее УНИАН сообщал, что футболист сборной Мексики допустил невероятный промах по пустым воротам.