Абсолютный герой: вратарь отразил три пенальти и забил победный гол (видео)
12:41, 15 июля 2019Футбол
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Вратарь мексиканского клуба принес своей команде победу в решающем матче.
Аугустин Марчесин / REUTERS
Голкипер "Америки" Аугустин Марчесин стал главным героем поединка мексиканского турнира чемпионов против "УНАЛ Тигрес".
Команды завершили основное и дополнительное время игры со счетом 0:0, после чего началась серия пенальти.
Марчесин сначала сумел отразить три удара соперника с точки, а затем сам подошел к мячу и реализовал победный пенальти, отправив мяч точно в угол ворот. Серия завершилась со счетом 6:5 в пользу "Америки".
Видео решающего пенальти в исполнении вратаря опубликовал официальный Twitter-аккаунт "Америки".
LO GANÓ MARCHE— Club América (@ClubAmerica) 15 июля 2019 г.
LO GANÓ EL AME#SOMOSAMÉRICA 🦅 pic.twitter.com/8s6k1ufA26
Ранее УНИАН сообщал, что футболист сборной Мексики допустил невероятный промах по пустым воротам.
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