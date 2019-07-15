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Абсолютный герой: вратарь отразил три пенальти и забил победный гол (видео)

12:41, 15 июля 2019
Футбол
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Аугустин Марчесин / REUTERS

Команды завершили основное и дополнительное время игры со счетом 0:0, после чего началась серия пенальти.

Марчесин сначала сумел отразить три удара соперника с точки, а затем сам подошел к мячу и реализовал победный пенальти, отправив мяч точно в угол ворот. Серия завершилась со счетом 6:5 в пользу "Америки".

Видео решающего пенальти в исполнении вратаря опубликовал официальный Twitter-аккаунт "Америки".

Ранее УНИАН сообщал, что футболист сборной Мексики допустил невероятный промах по пустым воротам.

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Теги: #футбол#Мексика