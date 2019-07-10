С чистого листа: Ярмоленко сменил игровой номер в Вест Хэме (видео)

Украинский полузащитник взял себе "семерку".

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко сменил игровой номер в английском "Вест Хэме".

Об этом "молотобойцы" сообщили в своем Twitter-аккаунте.

В прошлом сезоне Андрей выходил на поле под 20-м номером, а теперь на его футболке будет нанесен 7-й.

Стоит отметить, что осенью прошлого года футболист получил тяжелую травму и с октября на поле не выходил. Ярмоленко возобновил тренировки только в конце минувшего сезона.

Всего на счету украинского вингера 10 матчей, два гола и один ассист за "Вест Хэм" во всех турнирах.

Ранее УНИАН сообщал, что игровой номер решил сменить Александр Зинченко в "Манчестер Сити"