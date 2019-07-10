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С чистого листа: Ярмоленко сменил игровой номер в Вест Хэме (видео)

13:39, 10 июля 2019
Футбол
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Андрей Ярмоленко / REUTERS

Об этом "молотобойцы" сообщили в своем Twitter-аккаунте.

В прошлом сезоне Андрей выходил на поле под 20-м номером, а теперь на его футболке будет нанесен 7-й.

Стоит отметить, что осенью прошлого года футболист получил тяжелую травму и с октября на поле не выходил. Ярмоленко возобновил тренировки только в конце минувшего сезона.

Всего на счету украинского вингера 10 матчей, два гола и один ассист за "Вест Хэм" во всех турнирах.

Ранее УНИАН сообщал, что игровой номер решил сменить Александр Зинченко в "Манчестер Сити"

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Теги: #футбол#Андрей Ярмоленко#Вест Хэм