С чистого листа: Ярмоленко сменил игровой номер в Вест Хэме (видео)
13:39, 10 июля 2019Футбол
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Украинский полузащитник взял себе "семерку".
Андрей Ярмоленко / REUTERS
Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко сменил игровой номер в английском "Вест Хэме".
Об этом "молотобойцы" сообщили в своем Twitter-аккаунте.
20 ➡️ 7... @Yarmolenko_9pic.twitter.com/dkSF7RIjk3— West Ham United (@WestHamUtd) 10 июля 2019 г.
В прошлом сезоне Андрей выходил на поле под 20-м номером, а теперь на его футболке будет нанесен 7-й.
Стоит отметить, что осенью прошлого года футболист получил тяжелую травму и с октября на поле не выходил. Ярмоленко возобновил тренировки только в конце минувшего сезона.
Всего на счету украинского вингера 10 матчей, два гола и один ассист за "Вест Хэм" во всех турнирах.
Ранее УНИАН сообщал, что игровой номер решил сменить Александр Зинченко в "Манчестер Сити"
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