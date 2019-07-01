Зинченко сменил игровой номер в Манчестер Сити (фото)

Клуб уже начал продавать обновленные футболки украинца.

Футболист сборной Украины Александр Зинченко сменил игровой номер в английском "Манчестер Сити".

Об этом "горожане" сообщили в своем Twitter-аккаунте.

⚠️ OFFICIEL



Gabriel Jesus portera le numéro 9 et Zinchenko le numéro 11. pic.twitter.com/jDbEu5eMDO — Manchester City 🇫🇷 (@MCityFrance) 1 июля 2019 г.

В прошлом Александр выходил на поле под 35-м номером, а теперь на его футболке будет нанесен 11-й.

Данный номер был свободным с тех пор, как команду покинул серб Александр Коларов, который также, как и украинец, действовал на позиции левого защитника. Также под 11-м номером в прошлом за "Сити" выступал экс-игрок "Шахтера" Элано.

Новая игровая форма украинца уже появилась в официальном магазине чемпионов Англии.

Ранее УНИАН сообщал, что "Манчестер Сити" подписал с Зинченко новый контракт.