цей матеріал доступний українською

Зинченко сменил игровой номер в Манчестер Сити (фото)

12:16, 01 июля 2019
Футбол
207 0
Александр Зинченко / REUTERS

Об этом "горожане" сообщили в своем Twitter-аккаунте.

В прошлом Александр выходил на поле под 35-м номером, а теперь на его футболке будет нанесен 11-й.

Данный номер был свободным с тех пор, как команду покинул серб Александр Коларов, который также, как и украинец, действовал на позиции левого защитника. Также под 11-м номером в прошлом за "Сити" выступал экс-игрок "Шахтера" Элано.

Новая игровая форма украинца уже появилась в официальном магазине чемпионов Англии.

Ранее УНИАН сообщал, что "Манчестер Сити" подписал с Зинченко новый контракт.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #футбол#Александр Зинченко#Манчестер Сити