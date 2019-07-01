Зинченко сменил игровой номер в Манчестер Сити (фото)
12:16, 01 июля 2019Футбол
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Клуб уже начал продавать обновленные футболки украинца.
Александр Зинченко / REUTERS
Футболист сборной Украины Александр Зинченко сменил игровой номер в английском "Манчестер Сити".
Об этом "горожане" сообщили в своем Twitter-аккаунте.
⚠️ OFFICIEL— Manchester City 🇫🇷 (@MCityFrance) 1 июля 2019 г.
Gabriel Jesus portera le numéro 9 et Zinchenko le numéro 11. pic.twitter.com/jDbEu5eMDO
В прошлом Александр выходил на поле под 35-м номером, а теперь на его футболке будет нанесен 11-й.
Данный номер был свободным с тех пор, как команду покинул серб Александр Коларов, который также, как и украинец, действовал на позиции левого защитника. Также под 11-м номером в прошлом за "Сити" выступал экс-игрок "Шахтера" Элано.
Новая игровая форма украинца уже появилась в официальном магазине чемпионов Англии.
Ранее УНИАН сообщал, что "Манчестер Сити" подписал с Зинченко новый контракт.
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