Легендарный футболист Днепра вернулся в УПЛ (видео)
09:41, 05 июля 2019Футбол
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Сергей Назаренко стал тренером "Днепра-1".
Назаренко много лет выступал за Днепр / фото: ФК Днепр
Бывший футболист "Днепра" и сборной Украины Сергей Назаренко стал членом тренерского штаба "Днепра-1".
В прошлом сезоне Назаренко еще играл за "Днепр" в аматорской лиге, однако теперь клуб прекратил свое существование.
Знаменитый футболист был замечен на фотосессии "Днепра-1" перед стартом первого сезона клуба в УПЛ. Видео представил официальный YouTube-канал клуба.
Новичок был одет как все остальные тренеры команды.
39-летний Назаренко выступал за "Днепр" с 1998 по 2011 год, записав на свой счет 272 матча и 54 гола.
Ранее УНИАН сообщал, что "Днепр-1" подписал героя финала молодежного чемпионата мира.
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