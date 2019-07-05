Легендарный футболист Днепра вернулся в УПЛ (видео)

Сергей Назаренко стал тренером "Днепра-1".

Бывший футболист "Днепра" и сборной Украины Сергей Назаренко стал членом тренерского штаба "Днепра-1".

В прошлом сезоне Назаренко еще играл за "Днепр" в аматорской лиге, однако теперь клуб прекратил свое существование.

Знаменитый футболист был замечен на фотосессии "Днепра-1" перед стартом первого сезона клуба в УПЛ. Видео представил официальный YouTube-канал клуба.

Новичок был одет как все остальные тренеры команды.

39-летний Назаренко выступал за "Днепр" с 1998 по 2011 год, записав на свой счет 272 матча и 54 гола.

Ранее УНИАН сообщал, что "Днепр-1" подписал героя финала молодежного чемпионата мира.