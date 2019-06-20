Манчестер Сити ярко объявил о продлении контракта с Зинченко (видео)

Украинский футболист поставил подпись под новым долгосрочным соглашением с чемпионом Англии.

Английский "Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с футболистом сборной Украины Александром Зинченко.

Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Новое соглашение рассчитано на пять лет - до 2024 года.

"Невозможно описать то, насколько я счастлив. Этот клуб предоставляет игрокам все, что им нужно для роста и развития. Это честь для меня остаться здесь еще на пять лет", - сказал Зинченко.

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"Зинченко продемонстрировал, каким большим талантом является. У него не только отличные первое касание и левая нога, он тот футболист, который сфокусирован на том, чтобы становиться максимально лучше. Он уже стал лучше после перехода к нам, и это говорит о его способностях и его отношении", - подчеркнул спортивный директор "Ман Сити" Чики Бегиристайн.

Он также отметил, что Зинченко "идеально вписывается в долгосрочную стратегию клуба".

В Twitter "Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с Зинченко оригинальным видеороликом, в котором напомнил о пока единственном голе игрока сборной Украины в футболке "горожан", танцевальных способностях украинца, а также о его сходстве с Кевином Де Брюйне.

Напомним, в прошлом сезоне Зинченко провел за "Манчестер Сити" 29 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 5 результативных передач. Вместе с "горожанами" украинец выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и Кубок английской лиги.

УНИАН ранее также сообщал о том, что во время отпуска Зинченко посетил Москву.