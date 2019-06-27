Греческий гранд и британцы: Динамо объявило соперников на австрийском сборе

Киевляне проведут пять поединков.

Киевское "Динамо" объявило команды, с которыми встретится в товарищеских матчах на тренировочном сборе в Австрии.

Это "Ботошани" (Румыния), "Ваккер" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция), "Брентфорд" (Англия) и "Швац" (Австрия).

Стоит отметить, что команда Хацкевича встречалась с "Олимпиакосом" в прошлом розыгрыше Лиги Европы на стадии 1/16 финала. По сумме двух поединков украинцы прошли дальше - 3:2.

Двухнедельный сбор в Австрии "бело-синие" начнут 30 июня. Перед вылетом киевляне 28 июня встретятся с ФК "Полесье".

УНИАН также сообщал, что "Динамо" готовит трансфер сенегальского форварда.