Греческий гранд и британцы: Динамо объявило соперников на австрийском сборе
20:49, 27 июня 2019Футбол
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Киевляне проведут пять поединков.
Киевляне готовятся к новому сезону / фото: ФК "Динамо"
Киевское "Динамо" объявило команды, с которыми встретится в товарищеских матчах на тренировочном сборе в Австрии.
Это "Ботошани" (Румыния), "Ваккер" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция), "Брентфорд" (Англия) и "Швац" (Австрия).
Стоит отметить, что команда Хацкевича встречалась с "Олимпиакосом" в прошлом розыгрыше Лиги Европы на стадии 1/16 финала. По сумме двух поединков украинцы прошли дальше - 3:2.
Двухнедельный сбор в Австрии "бело-синие" начнут 30 июня. Перед вылетом киевляне 28 июня встретятся с ФК "Полесье".
УНИАН также сообщал, что "Динамо" готовит трансфер сенегальского форварда.
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