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Греческий гранд и британцы: Динамо объявило соперников на австрийском сборе

20:49, 27 июня 2019
Футбол
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Киевляне готовятся к новому сезону / фото: ФК "Динамо"

Это "Ботошани" (Румыния), "Ваккер" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция), "Брентфорд" (Англия) и "Швац" (Австрия). 

Стоит отметить, что команда Хацкевича встречалась с "Олимпиакосом" в прошлом розыгрыше Лиги Европы на стадии 1/16 финала. По сумме двух поединков украинцы прошли дальше - 3:2.

Двухнедельный сбор в Австрии "бело-синие" начнут 30 июня. Перед вылетом киевляне 28 июня встретятся с ФК "Полесье".

УНИАН также сообщал, что "Динамо" готовит трансфер сенегальского форварда.

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Теги: #Динамо#футбол#УПЛ