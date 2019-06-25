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Погибли молодожены: футболист "Севильи" устроил смертельное ДТП (видео)

16:34, 25 июня 2019
Футбол
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Малек мог быть пьян - фото: Marca

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

20-летний мексиканский футболист превысил скорость и врезался в другой автомобиль, в котором находилось два человека - оба погибли. Это была помолвленная пара, которая вскоре планировала пожениться. Предполагается, что Малек был в состоянии алкогольного опьянения.

Момент ДТП попал на запись камер видеонаблюдения.

Ранее УНИАН сообщал, что в аварии погиб испанский футболист Хосе Антонио Рейес.

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Теги: #футбол#ДТП#Севилья