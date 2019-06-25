Погибли молодожены: футболист "Севильи" устроил смертельное ДТП (видео)

Нападающий Жоау Малек не справился с управлением и врезался в другую машину.

Форвард резервной команды "Севильи" Жоау Малек стал виновником аварии, в результате которого погибло два человека. Об этом сообщает Mundo Deportivo. 20-летний мексиканский футболист превысил скорость и врезался в другой автомобиль, в котором находилось два человека - оба погибли. Это была помолвленная пара, которая вскоре планировала пожениться. Предполагается, что Малек был в состоянии алкогольного опьянения. Момент ДТП попал на запись камер видеонаблюдения. Video del momento del accidente que ocasionó el futbolista Joao Malek pic.twitter.com/BzXTfjb1x3 — Pedro (@Pedro52338147) 24 июня 2019 г. Ранее УНИАН сообщал, что в аварии погиб испанский футболист Хосе Антонио Рейес.

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