Погибли молодожены: футболист "Севильи" устроил смертельное ДТП (видео)
16:34, 25 июня 2019Футбол
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Нападающий Жоау Малек не справился с управлением и врезался в другую машину.
Малек мог быть пьян - фото: Marca
Форвард резервной команды "Севильи" Жоау Малек стал виновником аварии, в результате которого погибло два человека.
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
20-летний мексиканский футболист превысил скорость и врезался в другой автомобиль, в котором находилось два человека - оба погибли. Это была помолвленная пара, которая вскоре планировала пожениться. Предполагается, что Малек был в состоянии алкогольного опьянения.
Момент ДТП попал на запись камер видеонаблюдения.
Video del momento del accidente que ocasionó el futbolista Joao Malek pic.twitter.com/BzXTfjb1x3— Pedro (@Pedro52338147) 24 июня 2019 г.
Ранее УНИАН сообщал, что в аварии погиб испанский футболист Хосе Антонио Рейес.
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