"Мы оккупированы": грузинские футболисты устроили акцию против России
16:00, 23 июня 2019Футбол
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Игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в специальных футболках.
Футболисты "Торпедо" вышли на поле в специальных футболках / фото: apsny.ge
Футболисты ряда грузинских клубов вышли на матчи национального чемпионата в футболках с антироссийскими лозунгами.
Об этом сообщило издание «Грузия Online».
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На игроках "Торпедо" из Кутаиси были черные футболки с надписью: "Мы из Грузии и нашу страну оккупировала Россия".
Белые майки с аналогичными надписями были и на игроках в Тбилиси, где «Локомотив» принимал «Рустави».
Отношения России и Грузии осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице.
Ранее УНИАН сообщал, что возле здания грузинского парламента возобновилась акция протеста.
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