"Мы оккупированы": грузинские футболисты устроили акцию против России

Игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в специальных футболках.

Футболисты ряда грузинских клубов вышли на матчи национального чемпионата в футболках с антироссийскими лозунгами.

Об этом сообщило издание «Грузия Online».

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На игроках "Торпедо" из Кутаиси были черные футболки с надписью: "Мы из Грузии и нашу страну оккупировала Россия".

Белые майки с аналогичными надписями были и на игроках в Тбилиси, где «Локомотив» принимал «Рустави».

Отношения России и Грузии осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице.

Ранее УНИАН сообщал, что возле здания грузинского парламента возобновилась акция протеста.