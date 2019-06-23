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"Мы оккупированы": грузинские футболисты устроили акцию против России

16:00, 23 июня 2019
Футбол
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Футболисты "Торпедо" вышли на поле в специальных футболках / фото: apsny.ge

Об этом сообщило издание «Грузия Online».

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На игроках "Торпедо" из Кутаиси были черные футболки с надписью: "Мы из Грузии и нашу страну оккупировала Россия".

Белые майки с аналогичными надписями были и на игроках в Тбилиси, где «Локомотив» принимал «Рустави».

Отношения России и Грузии осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице.

Ранее УНИАН сообщал, что возле здания грузинского парламента возобновилась акция протеста.

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Теги: #футбол#Грузия