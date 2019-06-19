Известный украинский футболист возглавил клуб из Первой лиги

Василий Кобин сразу после завершения игровой карьеры стал тренером.

Экс-игрок сборной Украины Василий Кобин стал главным тренером футбольного клуба "Минай".

Об этом сообщил официальный сайт "Миная".

Кобин уже приступил к своим обязанностям и готовит команду к старту в Первой лиге Украины.

Для Кобина работа в "Минае" является первым тренерским опытом.

"Руководство ФК "Минай" позвонило и предложило возглавить команду. В последнее время я сосредоточился исключительно на ресторанном бизнесе, но я знал, что это временно и с футболом решил не завязывать. К тому же я очень соскучился по нему", - сказал Кобин.

"Я начинал как футболист на Закарпатье и теперь начинаю тут как тренер", - добавил Кобин.

Напомним, экс-игрок "Шахтера" и "Металлиста" завершил карьеру футболиста в "Минае". О своем решении повесить бутсы на гвоздь Кобин сообщил в мае.

Отметим, что "Минай" впервые в истории вышел в Первую лигу по итогам прошлого сезона.

УНИАН ранее также сообщал о том, что львовские Карпаты определились с тренером на новый сезон.