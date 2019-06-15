Как Украина побеждала Южную Корею: видеообзор финала чемпионата мира U-20
21:54, 15 июня 2019Футбол
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В финальном матче украинская сборная выиграла со счетом 3:1.
Сборная Украины U-20 / REUTERS
Сборная Украины завоевала золотые медали чемпионата мира по футболу U-20.
В финальном матче подопечные Александра Петракова со счетом 3:1 обыграли сборную Южной Кореи.
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Пропустив быстрый гол с пенальти, в дальнейшем украинцы сумели переломить ход встречи. На 34-й и 52-й минутах голы у "желто-синих" забивал динамовец Владислав Супряга, а на 89-й минуте точку в матче после сольного прохода поставил еще один игрок "Динамо" Георгий Цитаишвили.
Сборная Украины впервые в истории выиграла молодежный чемпионат мира.
Видеообзор матча
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