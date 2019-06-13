Реал провел презентацию самого дорогого футболиста в своей истории (фото, видео)
Мадридский "Реал" провел на "Сантьяго Бернабеу" презентацию бельгийского полузащитника Эдена Азара.
Читайте такжеРеал объявил о трансфере одного из лучших футболистов мира
Азар получил футболку "Реала" из рук президента мадридского клуба Флорентино Переса. Для фото с футболкой "Реала" Азар вышел на поле вместе со своей семьей.
Презентацию Азара посетило 50 тысяч болельщиков. Большее количество фанатов приходило посмотреть только на первое появление на "Бернабеу" Криштиану Роналду.
Бельгиец поблагодарил фанатов, отправил на трибуны мячи, а также поцеловал эмблему "Реала".
Видео были опубликованы в официальном аккаунте "Реала" в Twitter.
📸😃 ¡Foto de familia!— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 13 июня 2019 г.
👕 @hazardeden10#WelcomeHazard | #HalaMadridpic.twitter.com/FragAiYQOz
😘 Los #RMFans pidieron a @hazardeden10 que besara el escudo... ¡Y LO HIZO!#WelcomeHazard | #HalaMadridpic.twitter.com/eEOqChtRnJ— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 13 июня 2019 г.
Напомним, "Реал" заплатил "Челси" за Азара 130 миллионов фунтов с учетом бонусов. Этот трансфер стал рекордным подписанием в истории мадридского клуба.
УНИАН также соощал о том, что Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов мира.