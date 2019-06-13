цей матеріал доступний українською

Реал провел презентацию самого дорогого футболиста в своей истории (фото, видео)

22:49, 13 июня 2019
Футбол
535 0
Эден Азар / REUTERS

Читайте такжеРеал объявил о трансфере одного из лучших футболистов мира

Азар получил футболку "Реала" из рук президента мадридского клуба Флорентино Переса. Для фото с футболкой "Реала" Азар вышел на поле вместе со своей семьей.

Презентацию Азара посетило 50 тысяч болельщиков. Большее количество фанатов приходило посмотреть только на первое появление на "Бернабеу" Криштиану Роналду.

Бельгиец поблагодарил фанатов, отправил на трибуны мячи, а также поцеловал эмблему "Реала".

Видео были опубликованы в официальном аккаунте "Реала" в Twitter.

Эден Азар и Флорентино Перес / REUTERS
Эден Азар / REUTERS
Эден Азар / REUTERS

Напомним, "Реал" заплатил "Челси" за Азара 130 миллионов фунтов с учетом бонусов. Этот трансфер стал рекордным подписанием в истории мадридского клуба.

УНИАН также соощал о том, что Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Реал#Эден Азар