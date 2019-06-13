Реал провел презентацию самого дорогого футболиста в своей истории (фото, видео)

Бельгиец Эден Азар представлен в качестве новичка "сливочных".

Мадридский "Реал" провел на "Сантьяго Бернабеу" презентацию бельгийского полузащитника Эдена Азара.

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Азар получил футболку "Реала" из рук президента мадридского клуба Флорентино Переса. Для фото с футболкой "Реала" Азар вышел на поле вместе со своей семьей.

Презентацию Азара посетило 50 тысяч болельщиков. Большее количество фанатов приходило посмотреть только на первое появление на "Бернабеу" Криштиану Роналду.

Бельгиец поблагодарил фанатов, отправил на трибуны мячи, а также поцеловал эмблему "Реала".

Видео были опубликованы в официальном аккаунте "Реала" в Twitter.