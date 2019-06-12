Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 11 июня

Германия забила восемь мячей Эстонии, Бельгия разгромила Шотландию, а Италия обыграла Боснию и Герцеговину.

В рамках квалификации Евро-2020 11 июня состоялось тринадцать матчей. Результаты матчей Группа С Германия - Эстония - 8:0 Беларусь - Северная Ирландия - 0:1 Положение команд: Северная Ирландия - 12 очков (4 матча), Германия - 9 (3), Нидерланды - 3 (3), Беларусь - 0 (4), Эстония - 0 (3) Группа Е Азербайджан - Словакия - 1:5 Венгрия - Уэльс - 1:0 Положение команд: Венгрия - 9 очков (4 матча), Словакия - 6 (3), Хорватия - 6 (3), Уэльс - 3 (3), Азербайджан - 0 (3) Группа Н Исландия - Турция - 2:1 Андорра - Франция - 0:4 Албания - Молдова - 2:0 Положение команд: Франция - 9 очков (4 матча), Турция - 9 (4), Исландия - 9 (4), Албания - 6 (4), Молдова - 3 (4), Андорра - 0 (4) Группа I Казахстан - Сан-Марино - 4:0 Бельгия - Шотландия - 3:0 Россия - Кипр - 1:0 Положение команд: Бельгия - 12 (4), Россия - 9 (4), Казахстан - 6 (4), Шотландия - 6 (4), Кипр - 3 (4), Сан-Марино - 0 (4) Группа J Лихтенштейн - Финляндия - 0:2 Италия - Босния и Герцеговина - 2:1 Греция - Армения - 2:3 Положение команд: Италия - 12 очков (4 матча), Финляндия - 9 (4), Армения - 6 (4), Греция - 4 (4), Босния и Герцеговина - 4 (4), Лихтеншейн - 0 (4) УНИАН ранее также сообщал о результатах матчей квалификации Евро-2020 10 июня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter