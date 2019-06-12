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Отбор на Евро-2020: результаты всех матчей 11 июня

00:04, 12 июня 2019
Футбол
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Сборная Германии / REUTERS

Результаты матчей

Группа С 

Германия - Эстония - 8:0

Беларусь - Северная Ирландия - 0:1

Положение команд: Северная Ирландия - 12 очков (4 матча), Германия - 9 (3), Нидерланды - 3 (3), Беларусь - 0 (4), Эстония - 0 (3)

Группа Е

Азербайджан - Словакия - 1:5

Венгрия - Уэльс - 1:0

Положение команд: Венгрия - 9 очков (4 матча), Словакия - 6 (3), Хорватия - 6 (3), Уэльс - 3 (3), Азербайджан - 0 (3)

Группа Н

Исландия - Турция - 2:1

Андорра - Франция - 0:4

Албания - Молдова - 2:0

Положение команд: Франция - 9 очков (4 матча), Турция - 9 (4), Исландия - 9 (4), Албания - 6 (4), Молдова - 3 (4), Андорра - 0 (4)

Группа I

Казахстан - Сан-Марино - 4:0

Бельгия - Шотландия - 3:0

Россия - Кипр - 1:0

Положение команд: Бельгия - 12 (4), Россия - 9 (4), Казахстан - 6 (4), Шотландия - 6 (4), Кипр - 3 (4), Сан-Марино - 0 (4)

Группа J

Лихтенштейн - Финляндия - 0:2

Италия - Босния и Герцеговина - 2:1

Греция - Армения - 2:3

Положение команд: Италия - 12 очков (4 матча), Финляндия - 9 (4), Армения - 6 (4), Греция - 4 (4), Босния и Герцеговина - 4 (4), Лихтеншейн - 0 (4)

УНИАН ранее также сообщал о результатах матчей квалификации Евро-2020 10 июня.

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Теги: #Евро-2020 квалификация