Попрощались в аэропорту: игроки сборной Украины отправились в отпуск (видео)

Футболисты будут отдыхать после матчей отбора на Евро-2020.

Футболисты сборной Украины отправились в отпуск после матчей отбора на Евро-2020 против сборных Сербии и Люксембурга.

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Канал FOOTBOOM на YouTube показал, как футболисты и тренеры сборной разъезжались по домам после матча против Люксембурга, прощались друг с другом в аэропорту, а также раздавали автографы и фотографировались с фанатами.

Сейчас игроков ждет заслуженный отдых, а в сборной Украины в следующий раз они встретятся в начале сентября. На 7 сентября у "желто-синих" запланирован выездной матч квалификации Евро-2020 против аутсайдера группы сборной Литвы.

Напомним, 7 июня Украина во Львове разгромила сборную Сербии (5:0), а 10 июня там же обыграла Люксембург (1:0), Набрав 10 очков в четырех матчах, подопечные Андрея Шевченко возглавляют группу В.

УНИАН также сообщал о том, что футболисты сборной Украины прокомментировали победу над Люксембургом.