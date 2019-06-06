Динамо продлило контракт с Хацкевичем
Киевское "Динамо" продлило контракт с главным тренером команды Александром Хацкевичем.
Об этом сообщил официальный сайт киевлян.
Новое соглашение с тренером рассчитано на два года.
Президент "Динамо" Игорь Суркис объяснил, почему контракт с тренером был продлен:
"Александр работал в очень сложный период. Когда он был назначен главным тренером, мы договорились, что, учитывая ситуацию в стране, учитывая, что качественные, хорошие легионеры к нам ехать не хотят, огромное внимание должно было быть уделено нашей молодежи. Да, у нас не было титулов. Но то, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе – внедрить в состав как можно больше молодежи".
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Он также рассказал о задачах, которые поставлены перед тренером:
"В новом сезоне задачи стоят однозначные - попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок, потому что "Динамо" уже три сезона не выигрывает титулы. Надеюсь, что те ребята, которым он доверял, отблагодарят его".
"Да, были у нас дискуссии, тяжелые моменты. В чем-то мы сходились, в чем-то пошли на уступки. Но самое главное - что разговор был конструктивным. Мы достаточно серьезно поговорили. Цели не меняются. У такого клуба как "Динамо" других задач, кроме побед, быть не может", - сказал Хацкевич.
Напомним, белорусский тренер возглавляет "Динамо" с 2017 года. Под его руководством команда выиграла только один трофей - Суперкубок Украины.
УНИАН ранее также сообщал о том, что новым главным тренером луганской "Зари" стал Виктор Скрипник.