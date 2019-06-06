Клуб УПЛ усилился экс-игроком Динамо Калитвинцевым

Полузащитник подписал контракт с черниговской "Десной".

"Десна" подписала контракт с украинским полузащитником Владиславом Калитвинцевым.

Об этом сообщает официальный сайт "Десны".

26-летний Калитвинцев поставил подпись под контрактом, который рассчитан на два года.

"По окончании сезона я получил статус свободного агента и практически сразу получил несколько хороших предложений по продлению карьеры. Но вариант с "Десной" был для меня в приоритете - перед командой ставят серьезные задачи, в клубе хорошие перспективы и я надеюсь, что стану важной частью черниговской команды", - отметил Калитвинцев.

Во второй части сезона 2018-2019 полузащитник на правах аренды выступал за "Арсенал-Киев", в составе которого провел одиннадцать матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

По итогам чемпионата Украины "Десна", напомним, заняла восьмое место.

УНИАН ранее также сообщал о том, что киевское "Динамо" объявило о трансфере ганского полузащитника.