Лучшим игроком финала Лиги чемпионов во второй раз в истории признан защитник

Уверенная игра Вирджила ван Дейка помогла "Ливерпулю" выиграть трофей.

Нидерландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Лучшим игроком финала ван Дейка признали технические наблюдатели УЕФА.

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"Ван Дейк продемонстрировал выдающиеся лидерские качества и был лучшим игроком в обороне "Ливерпуля". Весь матч он действовал хладнокровно и в нужный момент совершал важнейшие перехваты", - отметил член экспертной группы УЕФА.

Отметим, что ван Дейк стал лишь вторым защитником, который получил приз лучшему игроку финала ЛЧ. Данная награда вручается с 2001 года. Первым в 2016 году был капитан "Реала" Серхио Рамос.

Как сообщал УНИАН, в финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0.