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Лучшим игроком финала Лиги чемпионов во второй раз в истории признан защитник

10:31, 02 июня 2019
Футбол
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Вирджил ван Дейк / REUTERS

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Лучшим игроком финала ван Дейка признали технические наблюдатели УЕФА.

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"Ван Дейк продемонстрировал выдающиеся лидерские качества и был лучшим игроком в обороне "Ливерпуля". Весь матч он действовал хладнокровно и в нужный момент совершал важнейшие перехваты", - отметил член экспертной группы УЕФА.

Отметим, что ван Дейк стал лишь вторым защитником, который получил приз лучшему игроку финала ЛЧ. Данная награда вручается с 2001 года. Первым в 2016 году был капитан "Реала" Серхио Рамос.

Как сообщал УНИАН, в финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

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Теги: #Лига чемпионов#Ливерпуль#Вирджил ван Дейк