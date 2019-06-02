Ливерпуль выиграл английский финал и стал победителем Лиги чемпионов

В матче за главный европейский трофей Европы команда Юргена Клоппа обыграла "Тоттенхэм".

В Мадриде состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором за трофей боролись два английских клуба - "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Английский финал завершился победой "Ливерпуля" со счетом 2:0.

Уже на 24-й секунде встречи в ворота "Тоттенхэма" был назначен пенальти - после паса Садио Мане мяч попал в руку Муссы Сиссоко. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Мохамед Салах.

До перерыва команды не порадовали фанатов большим количеством моментов. "Тоттенхэм" больше владел мячом, но по-настоящему так и не потревожил Алиссона. У "Ливерпуля" опасно с дальней дистанции пробивали Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон, но в первом случае мяч пролетел рядом со штангой, а во втором Уго Льорис среагировал на удар.

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После перерыва "Тоттенхэм" владел преимуществом, однако распечатать ворота Алиссона так и не сумел. Бразильский голкипер отметился парой эффектных сэйвов, особенно после удара Кристиана Эриксена со штрафного.

В итоге под конец матча "Ливерпуль" забил второй мяч - угловой у ворот "Тоттенхэма" завершился тем, что мяч оказался у Дивока Ориги, который точно пробил в дальний угол.

"Ливерпуль", который в прошлом году в финале Лиги чемпионов уступил "Реалу", теперь в шестой раз в истории выиграл главный клубный турнир Европы (четыре раза - Кубок европейских чемпионов и во второй раз ЛЧ).

Главный тренер "красных" Юрген Клопп, который ранее дважды проигрывал в финалах ЛЧ (с "Боруссией" и "Ливерпулем"), впервые в карьере выиграл этот трофей.

"Тоттенхэм", напомним, впервые в истории играл в финале Лиги чемпионов.

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" - 0:2

Голы: Салах, 2 (с пенальти), Ориги, 87

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Алли (Льоренте, 82), Уинкс (Моура, 66), Сиссоко (Дайер, 74), Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн.

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 62), Мане (Гомес, 90), Салах, Фирмино (Ориги, 58).

Как сообщал УНИАН, победителем Лиги Европы 2018-2019 ранее стал "Челси".