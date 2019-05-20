Кубком по голове: Роналду случайно ударил сына, когда праздновал чемпионство Ювентуса (видео)

Курьезный случай произошел во время празднования победы "Ювентуса" в чемпионате Италии.

Звездный португальский нападающий Криштиану Роналду случайно ударил своего старшего сына во время празднования победы "Ювентуса" в чемпионате Италии.

Видео было опубликовано в Instagram Sky Sports.

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"Ювентус" праздновал победу в Серии А после заключительного домашнего матча чемпионата против "Аталанты". Сразу после игры на поле вышли родственники футболистов. К Роналду присоединились Криштиану-младший, невеста футболиста Джорджина Родригес, а также его мать Долорес Авейру.

Роналду хотел сделать совместное фото с семьей и кубком за победу в Серии А, но немного отвлекся и не удержал трофей. Кубок начал падать и ударил по голове Криштиану-младшего.

Больше всего в этой ситуации испугалась мама Роналду.

Напомним, "Ювентус" стал чемпионом Италии в восьмой раз подряд, обеспечив себе досрочный титул еще 20 апреля.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Ювентус" объявил об уходе главного тренера команды.