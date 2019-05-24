Молодежная сборная Украины по футболу (U-20) сегодня стартует на чемпионате мира

В дебютном матче на молодежном первенстве мира украинцы встретятся со сборной США.

Сегодня молодежная сборная Украины по футболу (U-20) стартует на чемпионате мира-2019, который с 23 мая по 15 июня проходит в Польше.

В дебютном матче на молодежном первенстве мира украинцы встретятся со сборной США. Игра состоится в городе Бельско-Бяла. Начало - в 21.30 по Киеву.

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Напомним, на групповой стадии турнира подопечные Александра Петракова сыграют против сборных США, Катара и Нигерии.

В прямом эфире транслировать все матчи сборной Украины будет телеканал “UA:Перший”.

Расписание матчей сборной Украины на групповом этапе:

24 мая. 21.30. Украина - США

27 мая. 19.00. Катар - Украина

30 мая. 21.30. Нигерия - Украина

Отметим, что всего в турнире примут участие 24 сборные, которые будут разбиты на 6 групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из тех, которые займут третьи места.

УНИАН сообщал о том, кто вошел в состав сборной Украины перед молодежным чемпионатом мира. К сожалению, не поможет "сине-желтым" защитник "Динамо" Виталий Миколенко, который выбыл из-за травмы.

Перед выступлением на мундиале сборная Украины провела два товарищеских матча - с "Колосом" и сборной ЮАР U-20, Оба спарринга завершились со счетом 1:1.