С Луниным и Супрягой: подготовку к чемпионату мира (U-20) в сборной Украины начнут 25 игроков

Молодежный мировой форум стартует 23 мая в Польше.

Молодежная сборная Украины по футболу (U-20) начнет 11 мая подготовку к чемпионату мира по футболу-2019, который пройдет в Польше.

В рамках подготовительного сбора команда под руководством главного тренера Александра Петракова на стадионе имени Банникова в Киеве сыграет два товарищеских матча: 14 мая - с перволиговым "Колосом" (Ковалевка), и 18 мая - со сборной ЮАР.

Тем временем стал известен список футболистов, которые будут готовиться к мировому форуму.

Вратари: Андрей Лунин («Леганес», Испания), Владислав Кучерук («Динамо» Киев), Дмитрий Резник («Ворскла» Полтава).

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Защитники: Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все - «Шахтер» Донецк), Денис Попов, Виталий Миколенко (оба - «Динамо» Киев), Игорь Снурницын («Олимпик» Донецк), Александр Авраменко («Карпаты» Львов), Александр Сафронов («Днепр-1»), Олег Веремеенко («Калуш»), Даниил Бескоровайный («Земплин», Словакия),

Полузащитники: Сергей Булеца, Георгий Цитаишвили (оба - «Динамо» Киев), Алексей Потапов, Максим Чех (оба - «Шахтер» Донецк), Алексей Хахлев («Алавес», Испания), Кирилл Дрышлюк («Александрия»), Александр Беляев («Днепр-1»), Николай Мусолитин («Черноморец» Одесса), Вадим Янчак («Локомотива», Словакия).

Нападающие: Владислав Супряга («Динамо» Киев), Даниил Сикан («Мариуполь»), Денис Устименко («Александрия»).

Молодежный чемпионат мира по футболу среди команд U-20 стартует 23 мая в Польше. Сборная Украины в групповом раунде встретится с командами США (24 мая), Катара (27-го) и Нигерии (30-го).