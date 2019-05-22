"Нужно усиление": Хацкевич объяснил, почему Динамо проиграло чемпионскую гонку Шахтеру
Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич после ничьей в матче 30-го тура УПЛ против "Шахтера" (1:1) назвал главные причины, по которым киевляне не смогли завоевать золотые медали чемпионата.
Слова Хацкевича приводит dynamo.kiev.ua.
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"В первую очередь хотел бы поздравить "Шахтер" как с чемпионством, так и с завоеванием Кубка Украины. По дистанции "горняки" были более сконцентрированы, надежны и стабильны. Так что победа по всей дистанции заслуживает уважения. Исходя из того, как команда играла", - сказал главный тренер "Динамо".
Хацкевич также назвал главную проблему "Динамо", которая не позволила команде побороться за золото:
"В этом сезоне мы задействовали тридцать одного футболиста. Для команды, которая борется за золотые медали, нужна стабильность состава. К сожалению, очень серьезные травмы у наших ведущих футболистов. И не всегда удавалось заменить этих исполнителей. Мы имеем перспективную команду, но чтобы двигаться дальше, нужно усиление".
Напомним, "Шахтер" оформил победу в УПЛ еще до матча 30-го тура с "Динамо".
УНИАН ранее также сообщал о том, что Хацкевич может возглавить российский клуб.