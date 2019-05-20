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Легенда мирового футбола провел последний матч в карьере (фото)

22:58, 20 мая 2019
Футбол
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Хави с 2015 года выступал в Катаре / фото: twitter.com/AlsaddSC

Фото были опубликованы в Twitter катарского клуба "Аль-Садд", за который Хави выступал с 2015 года.

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Последним для 39-летнего Хави стал матч против иранского "Персеполиса" в азиатской Лиге чемпионов (0:2).

Напомним, большую часть карьеры Хави провел в составе "Барселоны", за которую провел 769 матчей и с которой выиграл 25 трофеев, в том числе четырежды побеждал в Лиге чемпионов и восемь раз - в чемпионате Испании. 

В составе сборной Испании Хави становился чемпионом мира и дважды выигрывал чемпионат Европы.

Ранее полузащитник заявил, что после окончания игровой карьеры станет главным тренером "Аль-Садда".

Хави станет тренером "Аль-Садда" / фото: twitter.com/AlsaddSC
Хави провел последний матч в 39 лет / фото: twitter.com/AlsaddSC

УНИАН также сообщал о том, что легендарный испанский вратарь Икер Касильяс  решил завершить карьеру после инфаркта.

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Теги: #футбол#Хави