Легенда мирового футбола провел последний матч в карьере (фото)

Экс-полузащитник Барселоны Хави завершил игровую карьеру в Катаре.

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Хави провел последний матч в карьере.

Фото были опубликованы в Twitter катарского клуба "Аль-Садд", за который Хави выступал с 2015 года.

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Последним для 39-летнего Хави стал матч против иранского "Персеполиса" в азиатской Лиге чемпионов (0:2).

Напомним, большую часть карьеры Хави провел в составе "Барселоны", за которую провел 769 матчей и с которой выиграл 25 трофеев, в том числе четырежды побеждал в Лиге чемпионов и восемь раз - в чемпионате Испании.

В составе сборной Испании Хави становился чемпионом мира и дважды выигрывал чемпионат Европы.

Ранее полузащитник заявил, что после окончания игровой карьеры станет главным тренером "Аль-Садда".

УНИАН также сообщал о том, что легендарный испанский вратарь Икер Касильяс решил завершить карьеру после инфаркта.