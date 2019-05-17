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Легендарный Касильяс решил завершить карьеру после сердечного приступа

13:21, 17 мая 2019
Футбол
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Икер Касильяс / REUTERS

Об этом сообщает ojogo.pt.

Уже в ближайшее время Касильяс сделает официальное заявление о завершении игровой карьеры.

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При этом Касильяс продолжит сотрудничество с "Порту". Президент "драконов" Пинту да Кошта хочет, чтобы легендарный вратарь остался в системе клуба и трудился за пределами поля. На какой именно должности будет работать Касильяс, пока неизвестно.

Да Кошта также подтвердил, что клуб уже ищет замену Касильясу на вратарской позиции.

Напомним, Касильяс перенес инфаркт 1 мая во время тренировки "Порту", после чего был госпитализирован и прооперирован.

Как сообщал УНИАН, ранее звезды футбола трогательно поддержали Касильяса.

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Теги: #футбол#Порту#Икер Касильяс