Легендарный Касильяс решил завершить карьеру после сердечного приступа

Испанский голкипер вскоре объявит о своем решении, но останется в системе Порту.

Испанский голкипер "Порту" Икер Касильяс завершит карьеру после перенесенного инфаркта.

Об этом сообщает ojogo.pt.

Уже в ближайшее время Касильяс сделает официальное заявление о завершении игровой карьеры.

Читайте такжеЛегендарный вратарь Касильяс впервые появился на публике после инфаркта (видео)

При этом Касильяс продолжит сотрудничество с "Порту". Президент "драконов" Пинту да Кошта хочет, чтобы легендарный вратарь остался в системе клуба и трудился за пределами поля. На какой именно должности будет работать Касильяс, пока неизвестно.

Да Кошта также подтвердил, что клуб уже ищет замену Касильясу на вратарской позиции.

Напомним, Касильяс перенес инфаркт 1 мая во время тренировки "Порту", после чего был госпитализирован и прооперирован.

Как сообщал УНИАН, ранее звезды футбола трогательно поддержали Касильяса.