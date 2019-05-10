Такого еще не было: английские клубы переписали историю еврокубков

В финалах еврокубковых турниров сыграют сразу четыре представителя Англии.

Английские клубы установили рекорд еврокубков, который будет невозможно превзойти. Впервые в истории в финальных матчах двух главных европейских турниров сыграют представители только одной страны.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В финальных матчах Лиги чемпионов/Кубка чемпионов и Лиги Европы/Кубка УЕФА ранее никогда не играли команды, представляющие только одну страну.

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Максимум в финалах двух турниров было представлено по три команды из одной страны. Подобное случалось шесть раз, в предыдущий раз - в финалах 2016 года. Тогда испанские "Реал" и "Атлетико" играли в финале ЛЧ, а "Севилья встречалась с "Бенфикой" в финале ЛЕ.

Интересно также то, что из четырех клубов-финалистов сезона 2018-2019 сразу три представляют Лондон.

Напомним, в финале Лиги чемпионов 1 июня встретятся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", а в финале Лиги Европы 29 мая сыграют "Арсенал" и "Челси".

Как сообщал УНИАН, английские клубы также установили рекорд в Лиге чемпионов.