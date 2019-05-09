Английские клубы установили рекорд в Лиге чемпионов
После выхода "Тоттенхэма" в финал Лиги чемпионов Англия установила рекорд турнира по количеству финалистов из одной страны.
Об этом сообщает GracenoteLive в Twitter.
"Тоттенхэм" стал пятым клубом из Англии, которому удалось выйти в финал после преобразования турнира из Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов. Это рекордный показатель среди всех стран.
Читайте такжеТоттенхэм в невероятном матче вырвал путевку в финал Лиги чемпионов (фото)
До "шпор" в финалах играли "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль" и "Арсенал".
Сразу два английских клуба встретятся в финале ЛЧ только во второй раз в истории. Ранее в 2008 году в финале Лиги чемпионов играли "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Напомним, в полуфинале ЛЧ "Тоттенхэм" прошел "Аякс", а "Ливерпуль" выбил из борьбы "Барселону". Оба клуба сумели пробиться в финал, несмотря на поражения в первых матчах.
УНИАН также сообщал о том, как игроки "Тоттенхэма" праздновали выход в финал Лиги чемпионов.