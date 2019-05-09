Английские клубы установили рекорд в Лиге чемпионов

Англия стала рекордсменом по количеству финалистов в главном клубном турнире Европы.

После выхода "Тоттенхэма" в финал Лиги чемпионов Англия установила рекорд турнира по количеству финалистов из одной страны.

Об этом сообщает GracenoteLive в Twitter.

"Тоттенхэм" стал пятым клубом из Англии, которому удалось выйти в финал после преобразования турнира из Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов. Это рекордный показатель среди всех стран.

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До "шпор" в финалах играли "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль" и "Арсенал".

Сразу два английских клуба встретятся в финале ЛЧ только во второй раз в истории. Ранее в 2008 году в финале Лиги чемпионов играли "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Напомним, в полуфинале ЛЧ "Тоттенхэм" прошел "Аякс", а "Ливерпуль" выбил из борьбы "Барселону". Оба клуба сумели пробиться в финал, несмотря на поражения в первых матчах.

УНИАН также сообщал о том, как игроки "Тоттенхэма" праздновали выход в финал Лиги чемпионов.