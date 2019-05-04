Динамо потеряло очки в матче с Александрией (видео)

Киевляне ушли от поражения в центральном матче 27-го тура чемпионата Украины.

В центральном матче 27-го тура чемпионата Украины "Динамо" на "Олимпийском" в Киеве принимало "Александрию". Матч завершился вничью - 1:1.

"Александрия" вышла вперед уже на 8-й минуте встречи - отличился Валерий Лучкевич, который отправил мяч в пустой угол ворот после отскока от защитника.

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На 65-й минуте матча счет сравнял Назарий Русин, который получил пас в штрафную на ход и точно пробил в дальний угол.

Отметим, что по ходу матча "Александрия" провела три вынужденные замены.

После этого матча у "Динамо" в активе 61 очко, киевляне занимают второе место в таблице УПЛ. "Шахтер" получил шанс увеличить свой отрыв в чемпионской гонке. У "Александрии" - 48 очков и третья строчка.

"Динамо" - "Александрия" - 1:1

Голы: Русин, 65 - Лучкевич, 8

"Динамо": Бущан, Кадар, Шабанов, Миколенко, Кравченко (Исаенко, 88), Цыганков, Буяльский, Андриевский, Цитаишвили (Шапаренко, 46), де Пена, Шепелев (Русин, 60).

"Александрия": Панькив, Шендрик (Дедечко, 54), Пашаев, Бабогло, Цуриков (Ковалец, 32), Запорожан, Лучкевич (Гречишкин, 26), Банада, Полярус, Задерака, Ситало.

Видео голов

Видеообзор матча

Как сообщал УНИАН, в стартовом матче 27-го тура УПЛ "Мариуполь" обыграл "Зарю".