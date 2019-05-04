Премьер-лига: Мариуполь одержал выездную победу над Зарей (видео)

Мариупольский клуб минимально обыграл луганчан в 27-м туре чемпионата Украины.

В стартовом матче 27-го тура украинской Премьер-лиги "Заря" в Запорожье принимала "Мариуполь". Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный в матче гол был забит на 34-й минуте матча - нападающий гостей Руслан Фомин замкнул передачу Александра Зубкова.

После этого матча у "Зари" осталось 38 очков, команда занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. "Мариуполь" набрал 36 очков и идет пятым.

"Заря" - "Мариуполь" - 0:1

Гол: Фомин, 34

"Заря": Шевченко, Караваев, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Чайковский (Силас, 82), Арвеладзе, Громов (Лунев, 46), Леднев, Хомченовский, Будковский (Иванович, 61)

"Мариуполь": Гальчук, Кирюханцев, Чоботенко, Яворский, Быков, Игнатенко, Мишнев, Зубков (Сикан, 90+3), Пихаленок, Чурко (Тищенко, 75), Фомин (Борячук, 68)

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре УПЛ "Заря" обыграла "Александрию".