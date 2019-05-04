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Динамо - Александрия: видео матча

18:53, 04 мая 2019
Футбол
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Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо Киев

Полное видео матча опубликовано на YouTube-канале FootballHub.

На 8-й минуте "Александрия" вышла вперед благодаря голу Валерия Лучкевича, а на 65-й минуте киевляне отыгрались за счет гола Назария Русина.

У "Динамо" после этого матча в активе 61 очко и вторая строчка в таблице УПЛ. "Александрия" (48 очков) идет на третьем месте.

УНИАН также сообщал о том, что игрок "Динамо" Беньямин Вербич опубликовал фото после операции.

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Теги: #Динамо#УПЛ#Александрия#чемпионат Украиныпогода в Киеве