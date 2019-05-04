Динамо - Александрия: видео матча

В Киеве встречались вторая и третья команды украинской Премьер-лиги.

4 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве прошел матч 27-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Александрией". Встреча завершилась вничью - 1:1.

Полное видео матча опубликовано на YouTube-канале FootballHub.

На 8-й минуте "Александрия" вышла вперед благодаря голу Валерия Лучкевича, а на 65-й минуте киевляне отыгрались за счет гола Назария Русина.

У "Динамо" после этого матча в активе 61 очко и вторая строчка в таблице УПЛ. "Александрия" (48 очков) идет на третьем месте.

УНИАН также сообщал о том, что игрок "Динамо" Беньямин Вербич опубликовал фото после операции.