Динамо - Александрия: видео матча
18:53, 04 мая 2019Футбол
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В Киеве встречались вторая и третья команды украинской Премьер-лиги.
Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо Киев
4 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве прошел матч 27-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Александрией". Встреча завершилась вничью - 1:1.
Полное видео матча опубликовано на YouTube-канале FootballHub.
На 8-й минуте "Александрия" вышла вперед благодаря голу Валерия Лучкевича, а на 65-й минуте киевляне отыгрались за счет гола Назария Русина.
У "Динамо" после этого матча в активе 61 очко и вторая строчка в таблице УПЛ. "Александрия" (48 очков) идет на третьем месте.
УНИАН также сообщал о том, что игрок "Динамо" Беньямин Вербич опубликовал фото после операции.
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