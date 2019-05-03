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Игрок Динамо Вербич опубликовал фото после операции

17:32, 03 мая 2019
Футбол
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Беньямин Вербич / Динамо Киев от Шурика

"Операция прошла успешно, я скоро вернусь", - написал Вербич в Instagram.

Напомним, Вербич травмировался в матче с "Шахтером". Игрок пропустит концовку сезона.

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Теги: #Динамо Киев#Беньямин Вербич