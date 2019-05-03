Игрок Динамо Вербич опубликовал фото после операции
17:32, 03 мая 2019Футбол
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По словам словенского полузащитника, операция в Германии прошла успешно.
Беньямин Вербич / Динамо Киев от Шурика
Словенский полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич перенес успешную операцию в Германии.
"Операция прошла успешно, я скоро вернусь", - написал Вербич в Instagram.
Напомним, Вербич травмировался в матче с "Шахтером". Игрок пропустит концовку сезона.
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