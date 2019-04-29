Арсенал-Киев обыграл Десну и покинул последнее место в таблице УПЛ

Оба мяча хозяева забили в первом тайме.

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского состоялся заключительный поединок 26-го тура УПЛ, в котором киевский "Арсенал" принимал черниговскую "Десну". Обе команды представляют низшую шестерку турнирной таблицы. Хозяева встречи победили со счетом 2:0, сообщает официальный сайт турнира.

Подопечные Игоря Леонова открыли счет на 11-й минуте. После навеса Калитвинцева Артур Авагимян головой отправил мяч в дальний угол.

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Второй мяч оказался в воротах гостей после назначения пенальти. На 25-й минуте Слинкин в собственной штрафной толкнул в спину набегающего на мяч Липартию. 11-метровый уверенно реализовал Павел Ориховский.

В итоге, 2:0 - победа "Арсенала", которая позволила "Канонирам" набрать 21 очко и оторваться от "Черноморца", который находится на дне таблицы. "Десна" по-прежнему на 7-м месте с 35 пунктами.

Арсенал-Киев - Десна - 2:0

Голы: Авагимян, 11, Ориховский, 26, с пенальти

"Арсенал-Киев": Пидкивка, Жичиков, Башлай, Сагуткин, Осман – Домбровский, Ориховский, Липартия (Козак, 77), Авагимян (Кадымян, 75), Калитвинцев, Ковпак (Мудрик, 90).

"Десна": Литовка, Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Слинкин (Волков, 54), Якимив (Люлька, 46), Огиря, Картушов, Мостовой, Филиппов, Сергийчук (Хлебас, 76).