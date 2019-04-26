Футболисты и тренеры Динамо провели встречу с детьми Чернобыля (видео)

Дети, пострадавшие от последствий аварии на ЧАЭС, получили от «Динамо» памятные подарки и приняли участие в фотосессии со своими кумирами.

Тренеры и футболисты киевского "Динамо" провели традиционную встречу с детьми, пострадавшими от последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Встреча, состоявшаяся в конференц-зале стадиона "Динамо" имени Лобановского, была посвящена 33-й годовщине страшной техногенной катастрофы, сообщает официальный сайт "Динамо".

Пообщаться с детьми и вручить им памятные подарки пришли главный тренер ФК «Динамо» Александр Хацкевич, игроки «бело-синих» Георгий Бущан и Артем Беседин, а также легенда клуба Владимир Мунтян.

«Сила духа имеет большое значение. И как говорил Чарли Чаплин: «Смех и улыбка - это тоник, который дает возможность забыть обо всех проблемах». Поэтому улыбайтесь и смейтесь, будьте здоровы и счастливы, а мы будем стараться радовать вас. Спасибо за преданность. Дай бог, чтобы мы встречались и дальше», - сказал наставник киевлян Александр Хацкевич.

Легендарный в прошлом игрок Владимир Мунтян не скупился на теплые слова:

«От «Динамо», от ветеранов клуба хочу пожелать вам всего самого светлого. Здоровья руководителям и организаторам мероприятия. Со своей стороны мы будем продолжать стараться приносить вам радость, если нам это удается, мы на правильном пути».

«Хочется пожелать всем вам крепкого здоровья. Мы со всей стороны будем поддерживать вас. Очень хорошо, что «Динамо» организовывает подобные мероприятия уже не первый год. А со стороны футболистов будем радовать красивой игрой и голами», - отметил форвард "Динамо" Артем Беседин.

В конце встречи все дети получили от «Динамо» памятные подарки и, традиционно, приняли участие в фотосессии со своими кумирами.