Погба сообщил одноклубникам о своем уходе из МЮ

Чемпион мира 2018 года выразил желание перейти в "Реал".

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба покинет клуб по окончанию нынешнего сезона.

По сообщению L'Equipe, чемпион мира 2018 года признался своим партнерам по команде, что намерен перебраться в летнее трансферное окно в мадридский «Реал».

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Основной причиной ухода француза является отсутствие трофеев в последние годы. Однако, окончательным фактором в принятии решения станет попадание или непопадание "МЮ" в топ-4 чемпионата Англии (напомним, четыре лучшие команды из Англии выходят напрямую в Лигу чемпионов).

Если манкунианцы не попадут в четвёрку сильнейших по итогам сезона в АПЛ, уход Погба будет делом решенным, пишут французские журналисты.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» Погба провел 43 матча, в которых забил 16 голов и отметился 11 результативными передачами. Трансфер футболиста оценивается суммой выше 100 млн евро.

Как сообщал УНИАН, в минувшие выходные "МЮ" потерпел самое крупное поражение в этом сезоне, уступив "Эвертону" с разгромным счетом 0:4.