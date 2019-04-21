МЮ потерпел самое крупное поражение в сезоне, последние два матча проиграны с общим счетом 0:7

"Эвертон" забил четыре мяча в ворота команды Сульшера, не получив ни одного в ответ.

«Манчестер Юнайтед» разгромно уступил «Эвертону» со счетом 0:4 в 35-м туре чемпионата Англии.

Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Ришарлисон. В середине тайма преимущество ливерпульцев увеличил Гилфи Тор Сигурдссон. В начале второго тайма Лука Динь довел счёт до крупного, а точку в матче поставил Тео Уолкотт.

Для «МЮ» это самое крупное поражение в текущем сезоне, команда ранее проигрывала максимум с разницей в 3 гола.

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Команда Оле-Гуннара Сульшера проиграла два последних матча с общим счетом 0:7 – напомним, что 16 апреля «МЮ» уступил «Барселоне» (0:3) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Кроме того, манкунианцы продлили неудачную серию - они проиграли пять выездных матчей подряд во всех турнирах. Последний раз подобное случалось с «МЮ» в 1981 году.

В турнирной таблице АПЛ «Эвертон», набрав 49 очков, поднялся на седьмое место. «МЮ» (64 балла) остался на 6-й позиции.