Динамо одержало волевую победу над Шахтером в молодежном первенстве (видео)
Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" в рамках чемпионата Украины среди молодежных команд (U-21).
Матч 25-го тура прошел в Киеве и завершился волевой победой киевлян со счетом 2:1.
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В составе "Шахтера" отличился Дмитрий Топалов. После этого "горняк" Валерий Бондарь отправил мяч в свои ворота, а победу "Динамо" принес Владислав Супряга.
После этой победы "Динамо" набрало 65 очков и возглавляет турнирную таблицу молодежного первенства. У "Шахтера" - 42 очка и третье место.
"Динамо" (U-21) - "Шахтер" (U-21) - 2:1
Голы: Бондарь, 51, Супряга, 72 - Топалов, 48
Напомним, матч первых команд "Динамо" и "Шахтера" в рамках УПЛ пройдет 24 апреля.
УНИАН также сообщал о том, что один из лидеров "Динамо" Беньямин Вербич назвал рецепт успеха в битве с "Шахтером".