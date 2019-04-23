Динамо одержало волевую победу над Шахтером в молодежном первенстве (видео)

Владислав Супряга принес "Динамо" победу в матче 25-го тура чемпионата Украины среди молодежных команд.

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" в рамках чемпионата Украины среди молодежных команд (U-21).

Матч 25-го тура прошел в Киеве и завершился волевой победой киевлян со счетом 2:1.

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В составе "Шахтера" отличился Дмитрий Топалов. После этого "горняк" Валерий Бондарь отправил мяч в свои ворота, а победу "Динамо" принес Владислав Супряга.

После этой победы "Динамо" набрало 65 очков и возглавляет турнирную таблицу молодежного первенства. У "Шахтера" - 42 очка и третье место.

"Динамо" (U-21) - "Шахтер" (U-21) - 2:1

Голы: Бондарь, 51, Супряга, 72 - Топалов, 48

Напомним, матч первых команд "Динамо" и "Шахтера" в рамках УПЛ пройдет 24 апреля.

УНИАН также сообщал о том, что один из лидеров "Динамо" Беньямин Вербич назвал рецепт успеха в битве с "Шахтером".