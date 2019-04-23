"Настроены только на победу": лидер Динамо назвал рецепт успеха в битве с Шахтером

Беньямин Вербич заявил, что "Динамо" планирует продолжить борьбу за чемпионство.

Один из лидеров "Динамо" Беньямин Вербич поделился ожиданиями от предстоящей встречи с "Шахтером" в 25-м туре украинской Премьер-лиги.

Слова Вербича приводит официальный сайт "Динамо".

"Мы настроены только на победу. После предыдущего матча с "Шахтером" в рамках Кубка Украины хотим взять реванш у "горняков". Мы будем делать все возможное, чтобы добыть важные три очка. Они нам позволят продолжить борьбу за первое место. У нас в запасе еще две игры с "Шахтером", так что мы можем их догнать в турнирной таблице", - отметил словенец.

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Вербич также рассказал, как "Динамо" планирует играть, чтобы добиться положительного результата:

"Для положительного результата будем играть в свою игру, стараться забить как можно больше голов и будем максимально сконцентрированы до последней минуты матча".

По мнению словенского футболиста, самым опасным у соперника является Тайсон:

"Кто самый опасный в составе "Шахтера"? Тайсон, но мы смотрим не на соперников, а на себя".

Матч "Динамо" - "Шахтер" пройдет 24 апреля на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало встречи - в 18.30.

УНИАН также сообщал о том, что экс-игрок "Динамо" Александр Алиев дал свой прогноз на всеукраинское дерби.