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Юношеские команды Динамо и Торино устроили массовую драку во время матча (видео)

14:46, 21 апреля 2019
Футбол
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В матче юниорских команд "Динамо" и "Торино" произошла драка / скриншот

После гола динамовца Евгения Рязанцева футболисты "Торино" не справились с эмоциями и устроили потасовку, отмечает YouTube-канал столичного клуба.

По итогам драки удален был только один Владислав Велетень, представляющий "Динамо".

Матч завершился ничейным результатом - 1:1. Перед этим юниоры "Динамо" одолели сверстников из "Фиорентины" - 2:0. Третий матч в группе состоится в воскресенье - "Динамо" сыграет с "Чизоной". 

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Теги: #Динамо Киев#драка на футбольном поле