Юношеские команды Динамо и Торино устроили массовую драку во время матча (видео)

Эмоции вспыхнули после гола киевлян.

Во время международного турнира в Италии в матче между юношескими командами "Динамо" и "Торино" (U-17) произошла массовая драка.

После гола динамовца Евгения Рязанцева футболисты "Торино" не справились с эмоциями и устроили потасовку, отмечает YouTube-канал столичного клуба.

По итогам драки удален был только один Владислав Велетень, представляющий "Динамо".

Матч завершился ничейным результатом - 1:1. Перед этим юниоры "Динамо" одолели сверстников из "Фиорентины" - 2:0. Третий матч в группе состоится в воскресенье - "Динамо" сыграет с "Чизоной".