Юношеские команды Динамо и Торино устроили массовую драку во время матча (видео)
14:46, 21 апреля 2019Футбол
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Эмоции вспыхнули после гола киевлян.
В матче юниорских команд "Динамо" и "Торино" произошла драка / скриншот
Во время международного турнира в Италии в матче между юношескими командами "Динамо" и "Торино" (U-17) произошла массовая драка.
После гола динамовца Евгения Рязанцева футболисты "Торино" не справились с эмоциями и устроили потасовку, отмечает YouTube-канал столичного клуба.
По итогам драки удален был только один Владислав Велетень, представляющий "Динамо".
Матч завершился ничейным результатом - 1:1. Перед этим юниоры "Динамо" одолели сверстников из "Фиорентины" - 2:0. Третий матч в группе состоится в воскресенье - "Динамо" сыграет с "Чизоной".
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