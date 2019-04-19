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Лига Европы: стало известно расписание матчей 1/2 финала

13:17, 19 апреля 2019
Футбол
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Эден Азар / REUTERS

Об этом сообщает официальный аккаунт УЕФА в Twitter.

Борьбу за трофей на этой стадии продолжают английские "Челси" и "Арсенал", немецкий "Айнтрахт" и испанская "Валенсия".

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Расписание матчей 1/2 финала Лиги Европы

Первые матчи

2 мая

22.00. "Айнтрахт" - "Челси"

22.00. "Арсенал" - "Валенсия"

Ответные матчи

9 мая

22.00. "Челси" - "Айнтрахт"

22.00. "Валенсия" - "Арсенал"

Финал Лиги Европы, напомним, пройдет 29 мая в Баку.

Как сообщал УНИАН, тренер "Челси" Маурицио Сарри сделал амбициозное заявление после выхода команды в полуфинал.

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Теги: #Лига Европы#Челси#Арсенал Лондон#Валенсия#Айнтрахт Франкфурт