Лига Европы: стало известно расписание матчей 1/2 финала
13:17, 19 апреля 2019Футбол
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Борьбу за трофей продолжают "Челси", "Арсенал", "Айнтрахт" и "Валенсия".
Эден Азар / REUTERS
УЕФА официально утвердил расписание матчей 1/2 финала Лиги Европы.
Об этом сообщает официальный аккаунт УЕФА в Twitter.
Борьбу за трофей на этой стадии продолжают английские "Челси" и "Арсенал", немецкий "Айнтрахт" и испанская "Валенсия".
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Расписание матчей 1/2 финала Лиги Европы
Первые матчи
2 мая
22.00. "Айнтрахт" - "Челси"
22.00. "Арсенал" - "Валенсия"
Ответные матчи
9 мая
22.00. "Челси" - "Айнтрахт"
22.00. "Валенсия" - "Арсенал"
Финал Лиги Европы, напомним, пройдет 29 мая в Баку.
Как сообщал УНИАН, тренер "Челси" Маурицио Сарри сделал амбициозное заявление после выхода команды в полуфинал.
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