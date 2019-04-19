Тренер Челси сделал амбициозное заявление после выхода в полуфинал Лиги Европы
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после победы над "Славией" в ответной встрече 1/4 финала Лиги Европы (4:3) заявил, что хочет выиграть турнир.
Слова Сарри приводит официальный сайт УЕФА.
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"Конечно, мы очень довольны, поскольку выйти в полуфинал Лиги Европы непросто. Выиграть весь турнир - тем более непросто. Нам нужно очень хорошо подготовиться к полуфиналу против "Айнтрахта", хорошо изучить соперника. "Айнтрахт - отличная команда, у которой есть великолепный нападающий Лука Йович. Сейчас для меня очень важно в первую очередь выйти в финал. Но я не хочу просто играть в финале. Я хочу выиграть финал", - сказал Сарри.
Также тренер обратил внимание на главную проблему "Челси" в матче против "Славии":
"Мы очень хорошо играли в первой половине, действительно очень хорошо. Но как обычно в последние два месяца наша команда очень плохо начала второй тайм. Нужно найти решение этой проблемы. Возможно, в конце первой половины мы думали, что уже вышли в полуфинал, но это было не так".
Отметим, что Сарри впервые в карьере вышел в полуфинал еврокубков.
УНИАН также сообщал о том, что в полуфиналах еврокубков впервые за 35 лет сыграют четыре английских клуба.