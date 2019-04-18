Экс-игрок сборной Украины стал директором Днепра-1

Андрей Русол будет работать исполнительным директором днепровского клуба.

Экс-игрок сборной Украины Андрей Русол назначен исполнительным директором "Днепра-1".

Об этом сообщил президент днепровского клуба Юрий Береза, передает официальный сайт "Днепра-1".

"Во-первых, с сегодняшнего дня президентом "Днепра-1" является Максим Береза. Во-вторых, моя полугодовая борьба с Андреем Русолом закончилась моей победой, и он стал исполнительным директором клуба", - сказал Береза.

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Также Русол, по словам Березы, введен в состав учредителей клуба:

"Кроме того, мы ввели Русола в состав учредителей "Днепра-1", и он теперь является нашим партнером, а это значит, что днепровская Академия, школа "Интер" и другие структуры детского футбола медленно вливаются в состав спортивного клуба "Днепр-1".

По словам Березы, экс-игрок сборной Украины будет заниматься трансферами клуба:

"Я подчеркиваю, что отныне главным консультантом в клубе является Андрей Русол. Именно он, мой друг, будет заниматься трансферной политикой клуба".

Напомним, после окончания игровой карьеры Русол занимал должность спортивного директора в "Днепре" до того, как клуб был расформирован.

СК "Днепр-1" был основан в 2017 году и на данный момент претендует на выход в Премьер-лигу.

Ранее УНИАН сообщал о том, что "Днепр-1" не сумел выйти в финал Кубка Украины, уступив "Шахтеру".