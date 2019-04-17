"Дальше уже некуда": Шевчук покинул пост главного тренера Олимпика

Шевчук ушел в отставку по собственному желанию из-за плохих результатов.

Вячеслав Шевчук покинул пост главного тренера донецкого "Олимпика".

Об этом сообщает сайт телеканалов "Футбол 1/2".

Шевчук принял решение покинуть команду по собственному желанию. Основной причиной этого стали неудовлетворительные результаты "Олимпика".

Отставку тренера прокомментировал гендиректор донецкого клуба Алексей Антонов.

"Видимо, результат давил и на нас и на него, поэтому Вячеслав Анатольевич и принял такое решение. Видя, что что-то не получается, команда уходит вниз, уже дальше некуда, он решил дать команде свободное плавание, возможно, что-то изменить до конца чемпионата", - отметил Антонов.

Читайте такжеНаставник Шахтера Фонсека может уйти летом в Рому

Гендиректор "Олимпика" также предположил, что Шевчуку, возможно, не хватает опыта:

"Вячеслав Анатольевич - шикарный человек, хороший тренер, возможно, ему не хватает опыта, но я давно не видел специалистов, которые так тренируют и общаются с людьми, как он. Ничего плохого не могу о нем сказать, может быть ребята просто не слышат его. Он молодец, сам сказал, что нужно что-то делать, и не видит никакого формата, чтобы изменить процесс, поэтому президент вошел в его положение".

Исполнять обязанности главного тренера "Олимпика", вероятно, будет помощник Шевчука Антон Дяченко.

Напомним, 39-летний Шевчук возглавлял донецкий клуб с октября 2018 года. Это был его первый тренерский опыт.

На данный момент "Олимпик" занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Украины.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре УПЛ "Олимпик" поделил очки с "Черноморцем".