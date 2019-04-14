Черноморец поделил очки с Олимпиком и остался на последнем месте в УПЛ

На гол игрока "Олимпика" Дегтярева одесситы ответили забитым мячом Танчика.

"Черноморец" в домашнем матче 24-го тура УПЛ в Одессе сыграл вничью с "Олимпиком" со счетом 1:1.

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Гости открыли счет в концовке первого тайма. Максим Дегтярев воспользовался ошибкой обороны моряков и забивал уже в пустые ворота.

На 62-й минуте "Черноморцу" удалось отыграться благодаря точному удару Владимира Танчика. Больше голов команды не забивали.

После этой ничьи "Черноморец" набрал 17 очков и остался на последнем месте в турнирной таблице УПЛ. Одесситы уступают 1 пункт киевскому "Арсеналу".

Как сообщал УНИАН, киевляне в воскресенье обыграли "Ворсклу" (1:0) и обошли моряков.