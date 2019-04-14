Черноморец поделил очки с Олимпиком и остался на последнем месте в УПЛ

21:29, 14 апреля 2019
Футбол
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&quot;Черноморец&quot; - &quot;Олимпик&quot; / ФК &quot;Черноморец&quot;

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги. 

Гости открыли счет в концовке первого тайма. Максим Дегтярев воспользовался ошибкой обороны моряков и забивал уже в пустые ворота.

На 62-й минуте "Черноморцу" удалось отыграться благодаря точному удару Владимира Танчика. Больше голов команды не забивали.

После этой ничьи "Черноморец" набрал 17 очков и остался на последнем месте в турнирной таблице УПЛ. Одесситы уступают 1 пункт киевскому "Арсеналу".

Как сообщал УНИАН, киевляне в воскресенье обыграли "Ворсклу" (1:0) и обошли моряков.

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