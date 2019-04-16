Ювентус сенсационно вылетел из Лиги чемпионов, Барселона не пощадила МЮ в четвертьфинале

В Турине и Барселоне состоялись ответные поединки 1/4 финала.

Во вторник состоялись два ответных четвертьфинальных поединка Лиги чемпионов УЕФА - "Барселона" играла дома с "МЮ", а "Ювентус" принимал "Аякс".

Каталонский клуб разгромил молодую команду Оле-Гуннара Сульшера - 3:0. Дублем еще в первом тайме отличился Месси. Третий гол в ворота манкунианцев в середине второго тайма забил Коутиньо. В первом матче также была сильнее "Барселона" - 1:0.

В то же время в Турине в матче "Ювентуса" и "Аякса" разыгралась настоящая драма. Первый тайм завершился с таким же счетом, как матч недельной давности в Амстердаме - 1:1. На гол Криштиану Роналду голландцы ответили мячом ван де Бека. На 67-й минуте де Лигт отичился ударом головой, заставив итальянского гранда капитулировать. В оставшееся время туринцам необходимо было забивать два мяча, но все усилия Криштиану и компании пошли прахом.

В итоге "Ювентус", возлагавший огромные надежды на этот евросезон, прекратил выступления уже в четвертьфинале главного турнира Европы.

"Ювентус" - "Аякс - 1:2

Голы: 1:0 – 28 Роналду, 1:1 – 34 ван де Бек, 1:2 – 67 де Лигт.

(первый матч - 1:1)

"Барселона" - "МЮ" - 3:0

Голы: 1:0 – 16 Месси, 2:0 – 20 Месси, 3:0 – 61 Коутиньо.

(первый матч - 1:0)