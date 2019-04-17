Лига чемпионов, Порту - Ливерпуль: анонс, прогноз, стартовые составы, где смотреть

В Португалии пройдет ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов.

В среду, 17 апреля, в Португалии состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором местный "Порту" будет принимать английский "Ливерпуль".

В первом матче этих команд "Ливерпуль" сделал весомую заявку на выход в полуфинал турнира. Поединок завершился домашней победой английского топ-клуба со счетом 2:0. "Красные" выиграли благодаря голам Набиля Кейта и Роберто Фирмино.

Расклад

"Ливерпуль" считался фаворитом в борьбе за полуфинал до первого матча и остается таковым перед ответной встречей. Прошлогодний финалист вряд ли позволит себе расслабиться и усложнить жизнь в Португалии. "Красные" должны сыграть прагматично на результат, чтобы сэкономить силы и пройти дальше.

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В прошлом сезоне, когда команды пересеклись в 1/8 финала Лиги чемпионов, "Ливерпуль" выиграл в первом матче (5:0), а ответная встреча завершилась вничью (0:0). Возможно, чего-то подобного можно ожидать и в этот раз.

В пользу "Порту" будет играть фактор домашнего стадиона - на "Драгау" команда в текущем сезоне в Лиге чемпионов не проигрывала вообще, а за весь сезон уступила лишь один раз ("Бенфике" в чемпионате Португалии). В то же время "Ливерпуль" в ЛЧ проиграл все три выездных матча на групповом этапе. Но станет ли домашняя арена столь весомым фактором для того, чтобы "Порту" сумел прервать шестнадцатиматчевую серию "Ливерпуля" без поражений?

История взаимоотношений

"Порту" и "Ливерпуль" с учетом первого матча 1/4 финала текущего розыгрыша ЛЧ провели семь матчей. На счету "красных" четыре победы, еще трижды команды играли вничью.

Кадровые потери

У "Порту" под вопросом находится участие в матче полузащитника Хесуса Короны, который травмировал лодыжку в матче чемпионата Португалии против "Портимоненсе".

Что касается "Ливерпуля", то у "красных" под вопросом участие в матче защитника Джо Гомеса, который уже тренируется после тяжелой травмы, но еще не выходил на поле. Кроме того, давно травмирован у мерсисайцев Алекс Окслейд-Чемберлен. Также из-за болезни пропустит матч Деян Ловрен.

Слова перед матчем

Главный тренер "Порту" Сержио Консейсао:

"Нет большей мотивации, чем участвовать в четвертьфинале и совершить исторический камбэк. Мне нравится, как играет "Ливерпуль". Моментами это лучшая команда мира. Найти правильный баланс в атаке - вот что будет иметь для нас определяющее значение".

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп:

"Иногда мы действительно очень хороши. Надеюсь, мы снова будем контролировать ситуацию на поле. Есть эпизоды перед тем, как мы отбираем мяч, и сразу после этого, когда ребята выглядят очень и очень хорошо".

Ориентировочные составы

"Порту": Касильяс, Милитао, Филипе, Пепе, Теллес, Отавио, Перейра, Браими, Эррера, Соарес, Марега

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Фабиньо, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум, Фабиньо, Кейта, Салах, Фирмино, Мане

Прогноз на матч

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение "Ливерпулю". На победу "красных" можно поставить с коэффициентом 2,05, на ничью - 3,40, а на успех "Порту" - 3,70.

На то, что в следующий этап пройдет "Ливерпуль", дается коэффициент 1,03, а на сенсационный проход "Порту" - 12,00.

Где смотреть

Прямую трансляцию матча "Порту" - "Ливерпуль" в Украине можно посмотреть на телеканале "Футбол 1". Начало встречи - в 22.00.