"Россия - агрессор": украинский футболист откровенно высказался о войне на Донбассе

Украинец из "Кайрата" Адеринсола Эсеола высказал свое мнение о войне на Донбассе, а также заявил, что не поехал бы играть в Россию.

Украинский нападающий "Кайрата" Адеринсола Эсеола назвал Россию агрессором.

Об этом Эсеола заявил в интервью сайту Sport24.ru.

"Я прилетел в Киев сразу после расстрела ребят снайперами. Буквально через несколько дней. У меня был билет, мы с мамой все это смотрели, и она говорила: "Куда ты едешь?". Страшно. Никто не понимал, что происходит. На тот момент я осознавал, что стране нужны перемены. То, как все происходило потом, - уже другая тема. Обидно, что все так получилось. Что идет война, умирают люди. Я против войны и конфликтов вообще.

Конечно, отношения с русскими изменились. Все темы сводятся к этому конфликту. Все время. Для нас, украинцев, Россия - агрессор, и мы не можем об этом не говорить. На нашей земле идет противостояние", - сказал Эсеола.

Также нападающий отметил, что не стал бы следовать примеру Ярослава Ракицкого, который перешел в российский "Зенит".

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"У Ракицкого другая ситуация… Но я говорю нет, я не поехал бы", - подчеркнул Эсеола.

Отметим, что Эсеола, который родился в семье украинки и нигерийца в Житомире, выступает в Казахстане с 2018 года. Ранее форвард играл за ряд украинских клубов, а также клубов из низших дивизионов чемпионата Италии.

В текущем сезоне на счету форварда 6 голов и 2 голевые передачи за "Кайрат".

УНИАН также сообщал о том, что украинский форвард Евгений Селезнев объяснил, зачем уезжал играть в Россию.